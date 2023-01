Ucraina: Wagner ribadisce responsabilità operazione Soledar

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Gruppo Wagner ha pubblicato un video su Telegram ieri sera ribadendo l'affermazione del suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, secondo cui le sue forze sono le sole responsabili dell'operazione a Soledar: il video, riporta la Cnn, è in diretto contrasto con le affermazioni del ministero della Difesa russo, secondo cui anche le forze militari regolari di Mosca hanno partecipato all'assalto della città.

Il video mostra due uomini, con i volti oscurati, che indossano tute e si trovano in quello che sembra essere un bunker sotterraneo, illuminato da una torcia elettrica. "Siamo ufficiali delle Forze aviotrasportate, dichiariamo che le Forze aviotrasportate non hanno preso parte all'assalto della città di Soledar", dice un uomo. "L'assalto alla città di Soledar è stato realizzato solo dalle forze della PMC Wagner. Noi non siamo stati nemmeno mandati in quella direzione".

La Cnn sottolinea che non è in grado di verificare l'identità degli uomini o la veridicità della loro dichiarazione, ma commenta: "E' significativo che Wagner l'abbia pubblicata, dato che le rivendicazioni concorrenti su quali forze russe siano responsabili dell'assalto nell'Ucraina orientale sono diventate un punto chiave di contesa nelle macchinazioni della struttura di potere della Russia". (ANSA).