Ucraina, bimba 6 anni muore per attacco di cuore

"È una bambina di 6 anni, si chiama Elya. Negli ultimi 11 mesi Elya ha vissuto a Avdiivka, a 5 km dalla linea del fronte. Si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti russi. Lei è morta la notte scorsa per un attacco di cuore". A riferire questa storia è l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede che pubblica su Twitter la foto della bambina.