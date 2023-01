Multa da 1,6 mln alla Trump Organization per frode fiscale

La Trump Organization ha ricevuto una multa da 1,6 milioni di dollari per frode fiscale. La società è stata condannata per 17 reati tra cui associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali. L'importo imposto dal giudice di New York Juan Manuel Merchan è pari al doppio delle tasse evase da alcuni dirigenti dell'azienda. Né l'ex presidente né i suoi figli erano coinvolti nel processo. L'importo della multa ha un valore più che altro simbolico ma è comunque un brutto colpo per la reputazione del tycoon.