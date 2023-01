Kiev smentisce la caduta di Soledar, 'stiamo combattendo'

(ANSA) - KIEV, 13 GEN - "Le truppe russe non hanno catturato Soledar della regione del Donetsk. Gli annunci dei russi sulla presunta cattura della città non corrispondono alla realtà", ha affermato il portavoce del fronte orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevaty, confutando le dichiarazioni della Federazione Russa, riporta Unian. "No, non è vero. I combattimenti sono ancora in corso in città", ha precisato Cherevaty, senza però fornire ulteriori dettagli sulla situazione per motivi di sicurezza. (ANSA).