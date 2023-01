Usa 2024: possibili candidati a vice di Trump sono tutte donne

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - La terza candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca e' per ora dormiente, ma iniziano a circolare i nomi per l'ipotetico ticket dell'ex presidente americano alle prossime elezioni. Secondo fonti vicine al tycoon e uno stratega repubblicano, l'unico filo conduttore e' che le possibili candidate vice sono tutte donne. Tra i nomi circolano quelli di fedelissime di The Donald come le deputate di New York Elise Stefanik e della Georgia Marjorie Taylor Greene (vicina al movimento cospirazionista QAnon), insieme ad una terza contendente piu' inaspettata: la collaboratrice di Fox News ed ex deputata democratica (dal 2022 indipendente) Tulsi Gabbard.

Per uno stratega Gop, se Trump scegliesse Gabbard sarebbe come se Joe Biden scaricasse l'attuale vicepresidente Kamala Harris a favore di un ticket con l'ex deputata repubblicana Liz Cheney (figlia dell'ex vice presidente Dick Cheney e acerrima nemica di Trump). Mentre Greene, che una fonte vicina all'ex comandante in capo ha descritto come "Trump con i tacchi", potrebbe rischiare di eclissare il tycoon. Tra le papabili, secondo diversi osservatori, ci sono poi la governatrice del South Dakota Kristi Noem e la candidata governatrice (sconfitta) dell'Arizona Kari Lake. (ANSA).