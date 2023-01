Le immagini satellitari mostrano Soledar rasa al suolo

Soledar rasa al suolo. Lo confermano le immagini satellitari, scattate da Maxar tecnologies, che mostrano la cittadina mineraria, nel Donetsk, dove infuria da giorni la battaglia tra russi e ucraini, completamente distrutta. Le fotografie, pubblicate su Twitter, mostrano la città nell'agosto 2022 e la situazione adesso con palazzi completamente distrutti, crateri prodotti da missili in un paesaggio apocalittico.

Ma secondo Kiev la città non è ancora stata conquistata e si continua a combattere. "Nonostante la difficile situazione, i soldati ucraini stanno combattendo disperatamente. Il nemico sta cercando senza successo di catturare Soledar", ha assicurato la viceministra della Difesa, Hanna Malyar, come riporta Unian. Ed ha anche aggiunto che "gli ingressi in città sono disseminati dei corpi dei soldati di Putin uccisi ma i russi si muovono direttamente sui corpi dei loro soldati caduti".

Anche il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato di non avere conferme in merito alle affermazioni fatte dai russi sulla presunta "cattura" di Soledar. Austin lo ha detto in una conferenza stampa dopo una riunione del Comitato consultivo per la sicurezza Usa-Giappone a Washington, secondo un corrispondente dell'agenzia Ukrinform. Lo stesso presidente ucraino Volodomyr Zelensky ieri ha assicurato che i combattimenti andavano avanti. "Il fronte di Donetsk tiene", ha detto in un video su Telegram. "Lo Stato terrorista e i suoi propagandisti stanno cercando di fingere che una parte della nostra città di Soledar - una città che è stata quasi completamente distrutta dagli occupanti - sia stata conquistata della Russia", ha proseguito Zelensky.