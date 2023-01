Jeremy Renner, secondo gli amici rischia di rimanere invalido

Jeremy Renner potrebbe rimanere invalido o addirittura subire l'amputazione di una gamba. Lo riferisce Radaronline citando alcuni amici dell'attore, vittima di un incidente lo scorso Capodanno quando è stato travolto dal suo gatto delle nevi.

"Jeremy - dice la fonte - ha avuto già due delicati interventi chirurgici. - ci sono seri dubbi che possa tornare di nuovo a camminare correttamente o per niente. I suoi cari temono che il danno sia significativo, quanto basta per impedirgli di muoversi regolarmente, è così, se non perde addirittura la gamba".

Renner era stato trasportato d'urgenza in eliambulanza in ospedale dopo l'incidente, avvenuto mentre cercava di aprire un vialetto nella neve vicino al suo ranch nell'area di Lake Tahoe.

E' rimasto gravemente ferito ad una gamba ed era in corso un'emorragia. Fortunatamente un amico medico è stato in grado di fermarla applicando un laccio emostatico.