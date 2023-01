Brigitte Macron, 'sono angosciata, so che tutto può accadere'

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - In un'intervista al quotidiano Le Parisien, la première dame di Francia, Brigitte Macron, afferma di essere una persona "angosciata" ma di avere "fiducia nei francesi". "So che tutto può accadere - ha detto la moglie di Emmanuel Macron - ce l'ho in testa in ogni momento".

Nell'intervista anticipata sul sito del quotidiano, la première dame rivela che il suo "peggior ricordo" è quello di un manichino con il volto di Macron "ghigliottinato", che risale al primo mandato del marito: "Ho paura per mio marito, per i miei figli, sempre", afferma, aggiungendo di "non capire mai il ricorso alla violenza".

Parlando delle tensioni nel Paese per la riforma delle pensioni appena annunciata dal governo, Brigitte Macron ha detto - rivolta ai più giovani - che "tutto viene fatto affinché voi abbiate una pensione". Poi, l'episodio che più l'ha spaventata, quella di uno spaventapasseri con il volto del marito, bruciato e poi decapitato durante una manifestazione di gilet gialli ad Angouleme, nel sud, nel dicembre 2018: "Ho provato un dolore infinito. Anche per quelli che hanno fatto una cosa del genere - ha detto -. Si rendono conto fino a che punto sono arrivati?".

