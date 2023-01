Brasile: sondaggio, il 93% condanna l'assalto a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 12 GEN - Nonostante la condanna quasi unanime per l'assalto ai palazzi del potere commesso domenica scorsa a Brasilia da sostenitori radicali di Jair Bolsonaro, il giudizio dei brasiliani si divide sulla responsabilità politica dell'ex presidente della Repubblica: è quanto rivela un sondaggio Datafolha pubblicato oggi.

Il 93% degli intervistati condanna gli atti di vandalismo compiuti nella capitale federale, e solo il 3% li giustifica.

Per il 55% Bolsonaro ha avuto un certo grado di responsabilità negli incidenti, mentre il 39% ritiene che non abbia avuto interferenze.

Opinioni divergenti anche sulle misure prese dalla giustizia: il 46% ritiene che le persone coinvolte debbano essere arrestate, mentre il 26% concorda con le carcerazioni solo di alcuni e il 9% discorda da qualsiasi tipo di detenzione.

Il sondaggio è stato condotto telefonicamente tra martedì e ieri su 1.214 persone di età superiore ai 16 anni. (ANSA).