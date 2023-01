Brasile: leader indigena diventa ministro, è la prima volta

(ANSA) - BRASILIA, 12 GEN - La leader indigena, Sonia Guajajara, si è insediata come ministro dei Popoli indigeni in una cerimonia presieduta dal neo presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Il futuro del pianeta è ancestrale" ed è necessario lottare per la "giustizia ambientale", ha detto Guajajara, attivista critica delle politiche ambientali dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Ex capo dell'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), Guajara l'anno scorso ha incontrato negli Stati Uniti il ;;rappresentante del Clima, John Kerry, ed ha partecipato alla Cop-27 in Egitto.

Guajajara è originaria della terra indigena Ararariboia, nello Stato nordorientale di Maranhao, ed è diventata la prima donna indigena a ricoprire un ministero nella storia del Brasile.

La neo ministro ha elogiato Lula per aver avuto il "coraggio" di creare il primo ministero per i popoli indigeni, a suo dire "discriminati e vittime di violenze da più di 500 anni".

"Gli indigeni sono nelle città, nei villaggi, esercitano i mestieri più diversi, viviamo nello stesso tempo e nello stesso spazio, siamo contemporanei di questo presente e costruiremo il Brasile del futuro", ha aggiunto Guajajara. (ANSA).