Zelensky: "La Nato dovrebbe accelerare l'adesione dell'Ucraina"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene opportuno che la Nato avvii un meccanismo per accelerare l'integrazione dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica.

"Ci stiamo preparando a nuovi passi che uniranno sempre più l'esperienza della difesa ucraina, la nostra forza, e la forza dell'intera comunità euro-atlantica. La decisione degli Stati membri della Nato di avviare un meccanismo per accelerare l'integrazione dell'Ucraina sarebbe molto efficace e coerente con la realtà e il nostro potenziale di difesa, come è avvenuto con Svezia e Finlandia", ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa dopo il secondo vertice del Triangolo di Lublino a Leopoli, citato da Ukrinform.

Secondo il presidente, l'Ucraina ha il pieno sostegno dei partner lituani e polacchi per l'integrazione euro-atlantica e si aspetta "progressi tangibili" in questo settore al vertice Nato di Vilnius già quest'anno, l'11 e il 12 luglio.

"Per quanto riguarda Vilnius, il semplice sostegno a noi sotto forma di retorica delle 'porte aperte' non è sufficiente per l'Ucraina (...) per questo servono passi avanti... La decisione sarà a Vilnius, ci aspettiamo davvero passi forti, ci aspettiamo qualcosa di più di semplici 'porte aperte', quindi questo sarà un segnale importante", ha detto il capo dello Stato, rispondendo a una domanda sulle sue aspettative dal vertice.