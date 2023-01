Perù, gravi incidenti fra manifestanti e polizia a Cusco

Pesanti scontri sono in corso oggi a Cusco, capoluogo della omonima provincia peruviana, fra un gran numero di manifestanti e le forze dell'ordine che cercano di impedire la loro avanzata verso l'aeroporto internazionale della città.

I media sottolineano il clima di grande tensione esistente, con gli agenti che, anche a bordo di autoblindo, utilizzano gas lacrimogeni e proiettili di gomma, e i dimostranti che rispondono con lancio di pietre e ogni tipo di oggetto contundente.

Non esiste al momento un bilancio degli scontri, anche se un manifestante ha evocato "numerosi nostri compagni feriti", mentre i media citano due agenti portati in ospedale.

Nella mobilitazione vengono lanciati slogan contro il Parlamento, la presidente Dina Boluarte, e per lo svolgimento di immediate elezioni. (ANSA).