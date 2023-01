Media, tutti i voli Usa a terra per un guasto informatico

Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Lo riferisce Sky news Usa.

In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation Administration ha affermato che "sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree". "Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. "Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi". Diverse persone hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell'interruzione del servizio, riferiscono i media Usa.