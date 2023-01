Kiev, 3.400 prigionieri militari e civili ucraini in Russia

(V. 'Dopo incontro russi- ucraini ad Ankara...'. delle 11,54) (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Ci sono 3.400 prigionieri militari e civili ucraini in Russia, almeno 15.000 sono considerati dispersi durante la guerra: lo ha riferito a Suspilne Alyona Verbytska, commissaria presso la presidenza ucraina per la protezione dei diritti dei difensori.

"15.000 cittadini ucraini sono scomparsi (militari e civili), 3.400 sono confermati dalla Russia come prigionieri (militari e civili)", ha detto. Nei mesi scorsi 1.596 ucraini, di cui 187 donne, sono stati rimpatriati dalla prigionia russa , ha affermato Verbytska. (ANSA).