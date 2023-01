Usa: scoperte carte classificate in un ex ufficio di Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GEN - Diversi documenti classificati di quando Joe Biden era vicepresidente sono stati trovati dai suoi avvocati in un ufficio che usava al Penn Biden Center, un think tank di Washington, quando era professore onorario della University of Pennsylvania (2017-2019). Lo riferiscono i media Usa. La scoperta risale al 2 novembre, poco prima di Midterm. Il giorno stesso gli avvocati di Biden hanno informato gli Archivi Nazionali, che hanno preso possesso del materiale e informato il dipartimento di Giustizia, che sta indagando. (ANSA).