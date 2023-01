Mosca, continueremo a sviluppare armi nucleari

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La Russia continuerà a sviluppare armi nucleari per garantire la sovranità del Paese: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Sergei Shoigu, citato dalla Tass. "Continueremo a sviluppare la triade nucleare e a mantenerla pronta al combattimento, poiché lo scudo nucleare è stato e rimane il principale garante della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro Stato", ha dichiarato Shoigu. "Aumenteremo anche le capacità di combattimento delle forze aerospaziali, sia in termini di lavoro dei caccia e dei bombardieri nelle aree dove sono in funzione i moderni sistemi di difesa aerea, sia per il miglioramento dei droni". (ANSA).