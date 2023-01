Giappone, protesta formale contro la Cina su stop ai visti

(ANSA) - PECHINO, 10 GEN - Il Giappone ha protestato in via formale contro la Cina per lo stop ai visti ai cittadini nipponici in risposta ai maggiori controlli sanitari per i passeggeri provenienti dal Dragone, alle prese con un'ondata di contagi Covid-19 senza precedenti. Lo riporta la Kyodo dopo l'ufficializzazione della contromisura postata sul sito dell'ambasciata cinese a Tokyo. La riapertura dei confini cinesi dall'8 gennaio aveva spinto Giappone e altri Paesi, tra cui l'Italia, a rafforzare i controlli sugli arrivi dalla Cina con un test negativo al Covid prima della partenza, una procedura richiesta da Pechino ai viaggiatori in ingresso. (ANSA).