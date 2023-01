Esce l'autobiografia di Harry, code nelle librerie in Gb

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - E' finalmente negli scaffali delle librerie di tutto il mondo l'attesissima quanto esplosiva autobiografia del principe Harry dal titolo 'Spare' in cui fa cruciali rivelazioni, largamente anticipate dai media nei giorni scorsi, sul suo rapporto conflittuale con la famiglia reale britannica e sul suo passato. Nel Regno Unito ci sono state code di fan alla mezzanotte per mettere le mani sul libro. Diverse persone hanno atteso davanti alle porte della edicola e libreria WHSmith nella stazione di Victoria a Londra e si sono precipitati all'apertura per acquistare le prime copie. Non solo, 'Spare' è già primo nella classifica dei bestseller su Amazon UK ed è destinato a diventare uno dei libri più venduti dell'anno.

Nonostante le anticipazioni, fra cui la serie di interviste concesse dal duca di Sussex a tv britanniche e americane, il volume continua a far discutere e a sollevare polemiche. In occasione dell'uscita i tabloid popolari lanciano oggi nuovi affondi contro il principe. Per il Daily Express "ha superato la linea rossa" per il suo attacco "crudele" contro la regina consorte Camilla, accusata di aver imbeccato i tabloid, anche a discapito di Harry, in cambio di un trattamento di favore necessario a migliorare "la propria immagine" quando era considerata dall'opinione pubblica del Regno la "cattiva" per la sua rivalità rispetto alla popolarissima Diana. Stesso tono usato dal Sun di Rupert Murdoch, secondo cui le critiche alla matrigna non verranno perdonate dal padre re Carlo III.

Circola inoltre un sondaggio di YouGov secondo cui la popolarità di Harry tra il pubblico britannico è scesa a un minimo storico: il 64% ora ha una visione negativa di lui.

