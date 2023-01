Covid: media Tokyo, Pechino sospende visti per rappresaglia

(ANSA) - PECHINO, 10 GEN - La Cina, dopo la Corea del Sud, ha sospeso anche il rilascio dei visti ai viaggiatori giapponesi in risposta ai maggiori controlli sanitari sui passeggeri provenienti dal Dragone, alle prese con un'ondata di contagi di Covid-19 senza precedenti dall'inizio della pandemia. E' quanto riporta l'agenzia nipponica Kyodo, citando quanto appreso dalle agenzie viaggi.

Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel briefing quotidiano, si è limitato a dire sull'argomento di ritenere "deplorevole che alcuni Paesi ignorino la scienza e adottino restrizioni di viaggio discriminatorie contro la Cina.

Ci opponiamo con forza a questo tipo di discriminazione". Con le contromisure reciproche ampiamente preannunciate nei giorni scorsi, Pechino ha invitato "i Paesi interessati ad adottare misure appropriate basate su scienza e fatti e a fermare la manipolazione politica e le misure discriminatorie, al fine di non pregiudicare i normali scambi interpersonali", ha aggiunto Wang.

A causa della decisione cinese di riaprire i confini dall'8 gennaio accantonando gran parte delle restrizioni della politica della 'tolleranza zero' al Covid perseguita per quasi tre anni, il Giappone e altri Paesi, tra cui l'Italia, hanno rafforzato i controlli sanitari sui viaggiatori provenienti dalla Cina sui timori di nuove varianti richiedendo un test negativo al Covid prima della partenza con l'impennata delle infezioni nel Dragone. Attualmente, la Cina continua a richiedere un tampone negativo ai viaggiatori in ingresso fatto nelle 48 ore dall'imbarco. (ANSA).