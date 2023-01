Brasile: 100 imprese sospettate di denaro a bolsonaristi

(ANSA) - BRASILIA, 10 GEN - L'Avvocatura generale dell'unione brasiliana (Agu) ha annunciato oggi di aver identificato più di 100 aziende sospettate di aver finanziato "la manifestazione golpista" di domenica a Brasilia.

Il denaro di questi enti privati, si sostiene, ";;è stato utilizzato per pagare gli autobus che trasportavano i golpisti e per aiutare i bolsonaristi radicali a rimanere accampati davanti al quartier generale dell'esercito a fare i preparativi per il tentativo di colpo di stato". (ANSA).