Usa: California si prepara ad altre tempeste dopo i 12 morti

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Non c'è pace per la California.

Dopo le piogge torrenziali e i venti forti che hanno ucciso 12 persone in 10 giorni, lo Stato Usa si sta preparando nuovamente a condizioni meteorologiche rigide questa settimana. E i meteorologi avvertono di una "implacabile parata di cicloni" in arrivo.

Oltre 120 mila persone sono ancora senza elettricità, e il governatore Gavin Newsom ha fatto sapere, come riportano i media, che le condizioni più brutali sono previste nelle prossime 48 ore: "Non mettete alla prova il destino", ha chiesto ai residenti.

Il National Weather Service ha affermato che la pioggia più intensa e diffusa si verificherà probabilmente domani mattina e domani pomeriggio e ha emesso un'allerta inondazioni nelle aree intorno a Los Angeles, tra cui Orange County e San Bernardino County Mountains. (ANSA).