Pakistan: alluvioni, aiuti internazionali per 9 miliardi dollari

(ANSA) - GINEVRA, 09 GEN - Il Pakistan ha annunciato di aver ricevuto più di 9 miliardi di dollari in aiuti internazionali per la ricostruzione dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il Paese lo scorso anno. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza co-organizzata dalle Nazioni Unite a Ginevra per mobilitare la metà dei 16,3 miliardi di dollari ritenuti necessari per ricostruire il Paese affinché, in particolare, sia preparato alle conseguenze del cambiamento climatico.

"Oggi è stata davvero una giornata che ci dà grande speranza.

Il messaggio dal mondo è chiaro: starà dalla parte di coloro che sono stati colpiti da disastri naturali e non li lascerà soli", ha detto il segretario di Stato pakistano per gli Esteri, Hina Rabbani Khar, dopo aver annunciato l'importo finale.

Le devastanti alluvioni della scorsa estate - in cui sono morte più di 1.700 persone - e la crisi energetica globale hanno aumentato la pressione sull'economia pakistana, facendo precipitare il Paese in una situazione finanziaria estremamente difficile. In In apertura della conferenza, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha annunciato "investimenti massicci" e una riforma del sistema finanziario internazionale per aiutare il Pakistan, un tema che aveva già sollevato durante la COP27 sul clima in Egitto. (ANSA).