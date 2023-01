Navalny, 'chiuso in cella di rigore anche a Capodanno'

(ANSA) - MOSCA, 09 GEN - Alexey Navalny denuncia di essere stato costretto a trascorrere anche il Capodanno in una cella di punizione del carcere russo in cui è rinchiuso per motivi politici. Secondo la testata online Meduza, il rivale numero uno di Putin ha fatto sapere sui suoi profili social di essere stato punito il 31 dicembre con 15 giorni di isolamento con l'accusa di essersi lavato il viso prima dell'orario consentito per l'igiene personale.

"Il Capodanno in cella di rigore passa come qualunque altro giorno: sveglia alle 5, luci spente alle 21. E così, per la prima volta da quando avevo sei anni, ho dormito nella notte di Capodanno", ha dichiarato l'oppositore russo. "In generale - ha scherzato - sono soddisfatto: le persone pagano per festeggiare il Capodanno in modo inusuale, io invece l'ho fatto gratis".

Secondo l'avvocato, Vadim Kobzev, citato da Meduza, Navalny è in cella di punizione con febbre e tosse. "Stiamo cercando di portargli delle medicine", ha detto il legale.

E' la decima volta in circa cinque mesi che Navalny viene mandato in cella di punizione. Questi continui provvedimenti nei confronti dell'oppositore sono ritenuti un sopruso delle autorità. In passato, Navalny è stato punito con 12 giorni di isolamento per aver condannato la mobilitazione ordinata dal Cremlino per il conflitto in Ucraina durante un'udienza in tribunale, e a tre giorni soltanto perché aveva un bottone slacciato. (ANSA).