Egitto: cargo si incaglia nel canale di Suez

(ANSA) - IL CAIRO, 09 GEN - Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare: lo ha segnalato su Twitter la compagnia armatrice, la norvegese Leth.

"La M/V Glory si è incagliata" navigando in direzione sud "vicino ad Alaqantarah. I rimorchiatori della Suez Canal Authority stanno attualmente cercando di rimettere la nave in galleggiamento", si limita ad informare il tweet. (ANSA).