Chiude il noma, da miglior ristorante del mondo a lab 3.0

Ha ottenuto più volte il titolo di miglior ristorante del mondo, il noma (si scrive con la n minuscola), e oggi l'insegna di Copenaghen annuncia che chiuderà l'attività dal 2024 per reinvertarsi come laboratorio gastronomico. "Per continuare a essere il noma, noi dobbiamo cambiare (...) L'inverno 2024 sarà l'ultima stagione del noma che conosciamo" spiega su Instagram il ristorante danese il cui nome è frutto di una abbrevazione delle parole danesi "nordisk" e "mad", cibo, nutrimento.

Non è il primo stop per il camaleontico ristorante dello chef danese René Redzepi: il noma aveva aperto al centro di Copenaghen nel 2003, prima di chiudere nel 2016 per riaprire due anni più tardi in una zona più verde. "Nel 2025 il nostro ristorante si trasformerà in un laboratorio dove saggiare una cucina pioneristica volta all'innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori", si legge sul sito che preannuncia l'avvio del "noma 3.0". Intanto in primavera il noma aprirà temporaneamente a Kyoto per due mesi, dal 15 marzo fino al 20 maggio.