Brasile: ministro Giustizia, finora circa 1.500 arresti

(ANSA) - BRASILIA, 09 GEN - Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, ha reso noto che finora sono "circa 1.500" le persone arrestate nell'ambito dell'assalto ai palazzi del potere avvenute ieri a Brasilia da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Secondo il ministro, ci sono 50 squadre al lavoro per raccogliere testimonianze e dare seguito agli arresti. Il ministero della Giustizia ha aperto un canale per l'invio di denunce via mail da parte di chiunque voglia segnalare eventuali ipotesi di reato. Sono già pervenute più di 13.000 segnalazioni. (ANSA).