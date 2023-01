Brasile, ministro Giustizia: è stato un atto di golpismo

(ANSA) - BRASILIA, 08 GEN - Il ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino ha affermato che l'assedio dei bolzonartisi a Brasilia è stato un atto di "terrorismo" e di "golpismo", e ha criticato le modifiche ai piani di sicurezza nella piazza dei Tre poteri del governatore del Distretto federale Ibaneis Rocha. Dino ha inoltre chiesto che vi siano "verifiche su omissioni" nella condotta di tutti i responsabili.

"Condanno l'assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in Brasile. Le istituzioni democratiche hanno il nostro pieno sostegno e la volontà del popolo brasiliano non deve essere compromessa. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con Lula". Lo scrive il presidente americano Joe Biden su Twitter. (ANSA).