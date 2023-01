Brasile: audio sicurezza, 'accordo con i manifestanti, tutto ok'

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Le forze di sicurezza di Brasilia hanno informato ieri il governatore Ibaneis Rocha che l'ingresso "pacifico" e "organizzato" nella spianata dei ministeri era stato "negoziato" con i sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro poco prima dell'assalto. "Tutto calmo", esordisce l'audio a cui ha avuto accesso il quotidiano Folha de Sao Paulo, in cui interviene il numero due del segretario alla Sicurezza, Fernando de Sousa Oliveira. "Abbiamo negoziato in modo che scendano in modo pacifico, organizzato, accompagnato.

D'accordo", dice Oliveira. "È un ambiente molto calmo, molto piacevole . Una manifestazione molto soft, totalmente pacifica", ha sottolineato Oliveira nella sua ultima parte a Rocha.

Il governatore del Distretto federale di Brasilia Ibaneis Rocha è stato rimosso oggi dal suo incarico dal giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes. (ANSA).