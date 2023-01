Bolsonaro ricoverato negli Usa per dolori addominali

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato all'AdventHealth Celebration, un ospedale fuori Orlando, in Florida, per forti dolori addominali.

Lo scrive il portale O Globo e la notizia è stata poi confermata dalla moglie su Instagram. Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale ed "è sotto osservazione" per "problemi addominali", ha scritto la moglie Michelle, dopo che i media brasiliani hanno riferito di un ricovero dell'ex presidente brasiliano.

Bolsonaro, 67 anni, che ha lasciato il Brasile due giorni prima della fine del suo mandato, il 31 dicembre, soffre ancora dei postumi dell'aggressione con il coltello che gli è quasi costata la vita nel settembre 2018, poco prima della sua elezione a presidente del Brasile. (ANSA).