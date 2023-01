Atene, negoziati su marmi Partenone in corso ma non facili

(ANSA) - ATENE, 09 GEN - "Abbiamo fatto molta strada, sono stati fatti dei passi in avanti e gli sforzi continuano; i negoziati non sono facili". Lo ha dichiarato il portavoce del governo greco Yiannis Oikonomou durante l'incontro giornaliero con la stampa, rispondendo alle domande sulle trattative tra Atene e il British Museum per il possibile ritorno dei celebri fregi del Partenone.

Negoziati "in corso", secondo il portavoce del governo, che hanno come "'obiettivo la restituzione permanente" dei marmi, poiché la Grecia "non riconosce la proprietà del British Museum" come chiarito da Oikonomou. Per Atene, infatti, le sculture che ornavano la facciata del tempio dell'Acropoli sono state trafugate quando il Paese era sotto l'occupazione ottomana, mentre per Londra i marmi sono stati "legalmente acquisiti" nel 1802 dal diplomatico britannico Lord Elgin, responsabile di averli poi venduti al British Museum.

Nei giorni scorsi la stampa britannica e in particolare il Daily Telegraph hanno scritto di un accordo imminente per la restituzione delle statue sotto forma di uno "scambio culturale" e di un "prestito a lungo termine" che permetterebbe al museo londinese di aggirare il divieto imposto da una legge britannica di smantellare la propria collezione. (ANSA).