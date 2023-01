Svezia, non possiamo soddisfare richieste turche su Nato

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - La Turchia, che per mesi ha bloccato le richieste di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, ha avanzato richieste che la Svezia non può accettare. Lo ha affermato oggi il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

"La Turchia ha confermato che abbiamo fatto quello che avevamo detto che avremmo fatto, ma vuole anche cose che noi non possiamo e non vogliamo dare", ha precisato Kristersson durante una conferenza sulla sicurezza a cui ha partecipato anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (ANSA).