Usa: bimbo di 6 anni spara e ferisce gravemente insegnante

(ANSA) - WASHINGTON, 06 GEN - Un bambino di sei anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare della Virginia, ferendo gravemente un insegnante. Lo riportano i media americani citando la polizia. Nessun altro studente è rimasto ferito alla Richneck Elementary School e il bambino è ora in stato di fermo. La polizia ha riferito che l'insegnante 30enne è in pericolo di vita. (ANSA).