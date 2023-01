Singapore, primo laboratorio di agritech su cloud

Il Republic Polytechnic (RP), un istituto di istruzione post-secondaria sotto la competenza del Ministero dell'Istruzione a Singapore ha aperto il primo laboratorio di tecnologia agricola e alimentare basato su cloud in un istituto di istruzione superiore del Paese.

Questo permetterà a studenti e personale del RP di monitorare gli esperimenti e analizzare i dati da remoto. Avere un sistema basato su cloud migliora la collaborazione, ha affermato il dottor Lim Boon, direttore della School of Applied Science di RP poiché le aziende agricole che utilizzano RP possono accedere ai dati da remoto tramite un'app mobile invece di dover andare a scuola per i dati.

Lim ha aggiunto, parlando con la stampa, che le capacità analitiche della struttura sosterranno l'iniziativa "30 by 30" di Singapore, che mira a produrre il 30% del fabbisogno nutrizionale del paese entro il 2030. "Se vogliamo coltivare colture ad alto rendimento - ha spiegato - dobbiamo sapere esattamente cosa è necessario per consentire una crescita ottimale, e un modo per saperlo è analizzare la produzione - ad esempio, se le verdure prodotte sono ad alto contenuto di nutrienti e avere vitamine sufficienti".

Il laboratorio , che è stato istituito in collaborazione con il produttore giapponese di strumenti di precisione e apparecchiature mediche Shimadzu, è stato ufficialmente presentato venerdì dal ministro dell'Istruzione Chan Chun Sing a margine dell'Open House 2023 del Politecnico. (ANSA).