Metsola, '8 anni fa l'attacco a Charlie Hebdo, non dimenticare'

(ANSA) - BRUXELLES, 07 GEN - "Otto anni fa, 12 persone sono state uccise da chi vedeva la libertà come un nemico. Non dimenticheremo mai le scene di Charlie Hebdo. Non dimenticheremo mai ciò che hanno rappresentato. Non li dimenticheremo mai. La libertà è il fondamento delle nostre società". Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ricordando l'attentato terroristico alla sede del giornale satirico francese, il 7 gennaio del 2015. (ANSA).