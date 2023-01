McCarthy, 'vinceremo la sfida con il Partito comunista cinese'

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il neo-speaker della Camera Usa Kevin McCarthy ha iniziato il suo primo discorso con una battuta sui 15 voti serviti ad eleggerlo: "E' stato facile, eh? Non pensavo saremmo mai arrivati quassù". Lo scrive la Cnn.

Il repubblicano ha poi detto che la Camera lavorerà per far vincere agli Usa la competizione economica con la Cina, per la quale ha usato il termine 'Partito comunista cinese'. "Ci occuperemo delle sfide a lungo termine dell'America, il debito e l'ascesa del Partito comunista cinese... creeremo una commissione bipartisan per stabilire come riportare qui le centinaia di migliaia di posti di lavoro finiti in Cina".

McCarthy, rivolgendosi ai colleghi, ha sottolineato che "ora comincia il lavoro più difficile. Quel che facciamo qui oggi, la prossima settimana, il mese prossimo, il prossimo anno, darà il tono a tutto ciò che seguirà".

Affermando di voler parlare "direttamente al popolo americano", McCarthy ha detto che "come speaker della Camera, la mia responsabilità finale non è verso il mio partito, il suo direttivo, o persino il nostro Congresso. La mia responsabilità, la nostra responsabilità, è verso il nostro Paese". (ANSA).