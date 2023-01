Ucraina, capo guardie del corpo Zelensky diventa sex symbol

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Il suo lavoro dal 2019 è gestire la sicurezza del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ma Maksym Donets ha attirato l'attenzione su di sé per il suo aspetto fisico che - scrive Unian - lo ha fatto diventare un sex symbol per molte donne ucraine.

Le sue immagini e i video dove compare sono molto popolari in rete, in particolare su TikTok, ma lui non usa alcun social network.

Di lui si sa che è nato a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk e che si è laureato presso il Kryvyi Rih Economic Institute della Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. Avrebbe dovuto discutere la tesi di dottorato "Stato amministrativo e giuridico del personale militare dell'Ufficio per la sicurezza dello Stato dell'Ucraina", ma la discussione è stata rinviata. Nulla è noto della sua vita personale, scrive Unian. (ANSA).