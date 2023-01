Palestinesi, mossa Israele non fermerà la nostra lotta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GEN - Le sanzioni annunciate oggi dal governo israeliano "non scoraggiano il nostro popolo e la nostra leadership e non ci impediranno di portare avanti la nostra lotta politica, diplomatica e legale" per garantire una protezione internazionale ai palestinesi e mettere fine alla occupazione militare. Lo ha affermato il ministero degli Esteri palestinese, citato dalla agenzia Wafa.

Il testo include anche un appello agli Stati Uniti affinché compiano un intervento "serio e concreto" per bloccare i programmi di Benyamin Netanyahu "che sono ostili al nostro popolo e alla pace". (ANSAmed).