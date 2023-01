Macron e il premier giapponese sul sito di Notre Dame lunedì

(ANSA) - PARIGI, 06 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Fumio Kishida visiteranno insieme lunedì il cantiere della cattedrale di Notre Dame a Parigi, devastata da un incendio nel 2019. Lo ha annunciato oggi l'Eliseo.

Fumio Kishida dovrebbe iniziare un tour in Europa e poi in Nord America a Parigi lunedì per incontrare i suoi omologhi di altri Paesi del G7, di cui il Giappone ha assunto la presidenza quest'anno.

Emmanuel Macron e il suo ospite si recheranno a Notre Dame prima di una cena di lavoro all'Eliseo incentrata sulle sfide della presidenza del G7 e sull'"eccezionale partenariato" tra i due Paesi.

Intanto proseguono i lavori di ricostruzione di Notre Dame con l'obiettivo di riaprire la cattedrale al pubblico nel 2024.

