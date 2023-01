Gb: Sunak apre a tavolo con sindacati su vertenze salariali

(ANSA) - LONDRA, 06 GEN - Dopo settimane di linea dura arriva oggi l'apertura del premier britannico Rishi Sunak al dialogo coi sindacati impegnati in una vasta vertenza salariale per il caro vita con scioperi che hanno colpito molti settori del Regno Unito, dai trasporti alla sanità. Il primo ministro conservatore ha così invitato "tutti i leader" delle union del settore pubblico a sedersi attorno a un tavolo lunedì prossimo per una "discussione matura e onesta" nella quale cercare possibili soluzioni. "Apprezziamo incredibilmente l'importante lavoro svolto dai nostri dipendenti pubblici, in particolare i nostri infermieri - ha detto Sunak - vogliamo avere una conversazione su ciò che è più conveniente e responsabile per il Paese".

L'invito del premier arriva dopo una serie di trattative fallite in cui il governo aveva fatto proposte considerate del tutto insufficienti dai sindacati. Inoltre proprio ieri l'esecutivo Tory ha ribadito la volontà di voler introdurre in tempi rapidi una legge restrittiva sugli scioperi per garantire un livello minimo di servizio in settori chiave come sanità, istruzione, trasporti, sicurezza delle frontiere e nucleare. (ANSA).