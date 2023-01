Covid: Ue, Cina condivida con trasparenza i dati

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GEN - Sul Covid19 "la Cina deve condividere in modo trasparente i dati sulla sua situazione attuale. Possiamo affrontare la pandemia solo se lavoriamo a stretto contatto a livello di Ue e del mondo". Lo scrive su twitter la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides.

"Accolgo con favore l'accordo degli Stati membri su una risposta coordinata Ue alla situazione del Covid19 in Cina durante la riunione dell'Ipcr ieri", afferma. Il meccanismo di Risposta integrata alle crisi politiche (Ipcr) di ieri ha tra l'altro dato una "forte raccomandazione" agli Stati Ue di introdurre l'obbligo di test Covid per chi si imbarca dalla Cina. (ANSA).