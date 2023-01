Usa: il Patek Philippe di Al Capone in vendita per 2,5 mln dlr

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Uno degli orologi da tasca di Al Capone torna sul mercato dopo poco più di un anno, ma questa volta non andrà al migliore offerente come nel 2021, quando è passato di mano per quasi 230.000 dollari. Il suo attuale proprietario lo ha messo in vendita ad un prezzo oltre 10 volte superiore: 2,5 milioni di dollari.

L'8 ottobre del 2021 la casa d'aste Witherells aveva battuto l'orologio, un Patek Philippe con cassa in platino e monogramma ('AC') in diamanti inscritto a sua volta in un cerchio in diamanti (90 in tutto), per 229.900 dollari, quasi 10 volte in più rispetto alla sua stima base di 25.000 dollari. A vendere erano state le nipoti Diane e Barbara Capone, figlie di Sonny - alias Albert Francis - unico figlio nato dal matrimonio tra il gangster e Mae Josephine Coughlin.

Non è chiaro se l'attuale proprietario ha acquistato l'orologio all'asta del 2021, ma nell'annuncio - pubblicato su un noto sito specializzato in orologi - menziona che proviene dalle proprietà di Al Capone. L'orologio è rimasto com'era quando è stato venduto dalla Witherells, con il movimento rotto, la lancetta dei minuti mancante e senza certificato d'origine.

Nonostante questo, e malgrado il suo prezzo, è stato visionato online più di 130 volte in 48 ore.

Nel giugno del 2017 era stato veduto, per 84mila e 375 dollari, un altro orologio da tasca appartenuto ad Al Capone: una creazione della Illinois Watch Company in stile art deco, a forma triangolare e con le iniziali 'AC' realizzate con 23 diamanti. (ANSA).