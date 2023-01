Somalia: nove morti in un doppio attentato nel centro del Paese

(ANSA) - MOGADISCIO, 04 GEN - Nove persone sono rimaste uccise in un doppio attentato nella Somalia centrale, hanno riferito fonti di sicurezza e testimoni. Le autorità somale, che attribuiscono l'attacco gli islamisti radicali Shebab, hanno dichiarato di non essere in grado di fermare l'attacco alla città di Mahas. Il duplice attentato è avvenuto nella provincia di Hiran, dove alcuni mesi fa è iniziata una vasta offensiva contro gli insorti islamisti guidati dalle milizie dei clan e dall'esercito somalo. (ANSA).