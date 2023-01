Media,imprenditore italiano ucciso in Brasile davanti al suo bar

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 04 GEN - L'imprenditore italiano Fabio Campagnola, di 50 anni, è stato ucciso ieri con colpi di pistola a Marechal Deodoro, nello Stato brasiliano dell'Alagoas.

L'omicidio dopo una discussione davanti alla gelateria di proprietà dell'italiano. Lo riportano i media brasiliani.

Campagnola era proprietario dal 2013 del locale Il Meneghino, a Francês, ed era anche socio da tre anni dello snack bar Pippos snack and meals, a Ponta Verde. Lascia un bambino di sette anni che aveva avuto dalla moglie di Alagoas.

Campagnola era originario di Casale Monferrato (Alessandria) e, in particolare, di frazione Casale Popolo. Era padre di due figli: uno adulto, che non vivrebbe in Brasile, e uno di 7, avuto dalla relazione con una donna dello Stato di Alagoas.

