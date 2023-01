Addio a Cunningham, ultimo dei 3 astronauti dell'Apollo 7

Addio a Walter Cunningham: l'ultimo astronauta sopravvissuto dell'equipaggio della prima missione del programma Apollo della Nasa, è morto a 90 anni. Lo riferiscono i media americani citando la moglie e l'agenzia spaziale americana.

Cunningham fu uno dei tre astronauti della missione Apollo 7 del 1968, un volo di 11 giorni che fece trasmissioni in diretta mentre orbitava attorno alla Terra, aprendo la strada allo sbarco sulla luna meno di un anno dopo. Fu la prima missione dopo la morte dei tre cosmonauti dell'Apollo 1 in un incendio sulla rampa di lancio del 1967.

Con Cunningham, all'epoca un civile, fecero parte dell'equipaggio il capitano della Marina Usa Walter M Schirra e il maggiore dell'aviazione americana Donn F Eisele. Cunningham era il pilota del modulo lunare nel volo spaziale.

I tre astronauti dell'Apollo 7 vinsero un Emmy award speciale per i loro servizi televisivi quotidiani dall'orbita, durante i quali facevano i pagliacci, tenevano cartelli umoristici e istruivano i terrestri sul volo spaziale. Dopo la sua carriera alla Nasa, Cunningham lavorò nel settore ingegneristico e in quello del business, e diventò uno speaker pubblico e un conduttore radiofonico. Scrisse anche un memoir sulla sua vita come astronauta: The All-American Boys. (ANSA).