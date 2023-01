Ucraina: Sunak assicura a Zelensky sostegno fino a vittoria

(ANSA) - LONDRA, 03 GEN - Il premier britannico Rishi Sunak nel corso di una telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato il sostegno di Londra a Kiev sul lungo termine "per garantire la vittoria dell'Ucraina sul campo di battaglia", come dimostrato dalla recente consegna di oltre mille missili antiaerei. Lo riferisce Downing Street. "I leader hanno discusso degli orribili attacchi di droni contro l'Ucraina nei giorni scorsi - si legge in una nota - e il primo ministro ha affermato che i pensieri del Regno Unito sono rivolti al popolo ucraino mentre continua a vivere sotto bombardamento".

Sunak ha anche promesso nuove forniture militari in arrivo nelle prossime settimane. (ANSA).