Kiev, in 2 giorni distrutto 100% droni lanciati da russi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "La difesa antiaerea ucraina ha distrutto 84 droni di fabbricazione iraniana nei primi due giorni del nuovo anno. Cioè, il 100% dei droni lanciati dalle truppe russe", ha dichiarato in tv il portavoce dell'aeronautica militare Yuriy Ignat. E ha aggiunto che da settembre le forze ucraine hanno distrutto quasi 500 droni nemici.

"In due giorni sono stati abbattuti 84 droni: il 100% di quelli lanciati. Questi risultati non sono mai stati raggiunti prima", ha detto. (ANSA).