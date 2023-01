Kiev, da settembre distrutti quasi 500 droni russi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Da settembre 2022, le Forze di Difesa hanno distrutto quasi mezzo migliaio di droni nemici. Come riporta Ukrinform, Yuriy Ignat, portavoce dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate della Federazione Russa, lo ha detto in onda in tv, rispondendo a una domanda su quanti droni ha lanciato la Federazione Russa. (ANSA).