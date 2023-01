Istituto inglese: "In Cina 11.000 morti al giorno di Covid"

La società britannica di analisi mediche Airfinity stima in 11.000 il numero dei decessi giornalieri in Cina per il Covid-19 e in 1,8 milioni i contagi giornalieri, prevedendo entro la fine di aprile 1,7 milioni di morti a causa del coronavirus.

A Shanghai i contagi potrebbero già riguardare fino al 70% della popolazione, ha invece sottolineato Chen Erzhen, vice presidente del Ruijin Hospital e membro del panel di esperti sul Covid della città precisando che si tratterebbe di un'incidenza di 20-30 volte maggiore del picco tra aprile e maggio scorsi.

Aumentano i ricoveri con 1.600 accessi al giorno in ospedale, secondo Chen.