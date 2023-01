Iran: manifestanti bruciano foto e statua del generale Soleimani

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Bruciate dai manifestanti in Iran la foto e la statua del generale Qassem Soleimani, capo della squadra d'elite per le operazioni più segrete e soprattutto uomo chiave del regime degli ayatollah, ucciso da un missile sulla sua auto in un raid aereo Usa a Baghdad nel 2020. Soleimani era considerato responsabile degli attacchi contro gli Stati Uniti organizzati in tutto il Medio Oriente. Ora lo storico comandante delle Guardie iraniane della Rivoluzione è diventato un simbolo da attaccare nelle proteste anti-regime. (ANSA).