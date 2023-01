Capo gruppo Wagner, avanzata russi a Bakhmut è difficile

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "L'avanzata delle truppe russe a Bakhmut in Donetsk è complicata da centinaia di linee di difesa delle forze armate ucraine. Lì l'esercito di Kiev ha creato cinquecento linee di difesa" quindi l'avanzata procede con grande difficoltà": ha dichiarato all'agenzia di stampa statale russa Ria novosti Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari Wagner, soprannominato "il cuoco di Putin" per i legami con il presidente russo. "Bakhmut è una fortezza. I nostri militari si scontrano per ogni casa", ha detto, "e dopo la cattura di un'altra casa, non si può dire che la difesa dell'esercito ucraino sia stata sfondata". (ANSA).